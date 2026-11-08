Diyarbakır Çermik\'te sular çekilince merada mahsur kalan çoban ve koyunları kurtuldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aniden bastıran sağanak derelerin taşmasına yolların su altında kalmasına neden oldu. Sağanak nedeniyle merada mahsur kalan çoban ve koyunları, suların çekilmesiyle kurtuldu.

Çermik ilçesi Kuşluk Çayırı'na bağlı Adalar mezrasında sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, derelerin taşmasına, yolların sular altında kalmasına neden oldu. Meraların da sular altında kalması ile çoban Serkan Polat, sürüsü ile bölgede mahsur kaldı. Polat, yağmurun aniden bastırdığını kendisinin ve hayvanlarının merada mahsus kaldığını söyledi. Polat, yağmurun dinmesi ile birlikte yolda oluşan suyun azalması ile yolun açıldığını daha sonra köye ulaşabildiklerini söyledi.