Diyarbakır Çınar'da göçe başlayan leylekler arasında kara leylekler de görüldü - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar'da göçe başlayan leylekler arasında kara leylekler de görüldü

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Diyarbakır Çınar\'da göçe başlayan leylekler arasında kara leylekler de görüldü
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Diyarbakır'da sonbaharla leylekler sıcak bölgelere göçe başladı. Çınar ilçesi Özar köyünde havalanan leylekler arasında kara leyleklerin görülmesi dikkat çekti; bölge halkı ilk kez kara leylek gördüğünü belirtti. Uzmanlar, kara leyleklerin bölgede görülebildiğini söyledi.

Soğuk havalar etkisini gösterdiği Diyarbakır'da leyleklerin de göçü başladı. Göç yolunda kara leylekler dikkat çekti.

İlkbahar aylarında Diyarbakır ve çevresine gelen leylekler, sonbaharla birlikte güney ülkelerine göç yolculuğuna başladı. Çınar ilçesi Özar köyünde de leylekler sıcak bölgelere gitmek için havalandı. Göç yolundaki leylekler arasında kara leyleklerin de bulunması dikkat çekti. Bölge halkı, ilk defa kara leylek gördüklerini belirtti.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar ve Prof. Dr. Recep Karakaş leyleklerin sıcak bölgelere göç ettiğini kara leyleklerin de bölgede görülebildiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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