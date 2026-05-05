Diyarbakır\'da Fırtına Ağaç Devrildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde fırtınada devrilen ağaç, otomobil ve traktörün üstüne devrildi.

İlçede dün gece etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Halıören Mahallesi'nde fırtınada kopan ağaç, park halindeki traktör ve otomobilin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR