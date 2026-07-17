Diyarbakır'da Kırsalda Örtü Yangını - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kırsalda Örtü Yangını

Diyarbakır\'da Kırsalda Örtü Yangını
17.07.2026 16:48
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Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına itfaiye ve vatandaşlar müdahale ediyor. Çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde örtü yangını çıktı.

Dicle ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlı kırsal Aşağı Saklı ile Yukarı Saklı Mezraları arasında örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan örtü yangını itfaiye, orman işletme ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Onlarca dönümün yanmasına neden olan yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Dicle, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Diyarbakır'da Kırsalda Örtü Yangını - Son Dakika

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