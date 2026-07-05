Bakan Kurum: "DOA ile 5 günde 7 milyon 600 bin şişe toplandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "DOA ile 5 günde 7 milyon 600 bin şişe toplandı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1 Temmuz'dan bu yana 7 milyon 600 bin içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini açıkladı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1,3 milyonun üzerine çıktı. İstanbul'da Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşan Kurum, "Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız" dedi. - ANKARA