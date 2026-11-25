Doğubayazıt'ta etkili olan fırtına bir evin çatısını hasara uğrattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Ahmedi Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesi'ndeki bir evin çatısını hasara uğrattı. Çatının kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar meydana geldi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir evin çatısı hasar gördü.
Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi Burhan Dumlu Caddesi'nde bulunan bir evin çatısı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak hasar gördü. Çatının kullanılamaz hale geldiği olayda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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