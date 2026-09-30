DOKAP destekli projede Bayburt'ta kapalı meyve bahçeleri kontrol ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DOKAP destekli projede Bayburt'ta kapalı meyve bahçeleri kontrol ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DOKAP destekli projede Bayburt\'ta kapalı meyve bahçeleri kontrol ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 2023'te DOKAP destekli projeyle oluşturulan kapalı meyve bahçelerinde kontrol ve gözlem çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçelerin bakım ve hastalık-zararlı durumunu inceliyor, üreticilere teknik destek sağlıyor.

Bayburt'ta 2023 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen 'Bahçem Tarımdan, Ürünüm Dalından' Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan fidanlarla oluşturulan kapalı meyve bahçelerinde kontrol ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde bahçelerin genel gelişim ve bakım durumları incelenirken, hastalık ve zararlılara karşı da kontroller yapılıyor.

Proje kapsamında yer alan üreticilerle görüşülerek bahçelerin mevcut durumu hakkında bilgi alınıyor. Üreticilere bahçe bakımı ve karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik teknik bilgi ve yönlendirmelerde bulunuluyor.

İl Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla bahçelerin gelişimi takip edilirken, üreticilerin karşılaştığı sorunlara ilişkin teknik destek sağlanıyor.

Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz ProjesiÇiftçilikBayburtEkonomiGüncelTarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Resmi Gazete’de yayımlandı Süresiz nafaka kaldırıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:31:49. #.0.3#
SON DAKİKA: DOKAP destekli projede Bayburt'ta kapalı meyve bahçeleri kontrol ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei