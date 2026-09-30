DOKAP destekli projede Bayburt\'ta kapalı meyve bahçeleri kontrol ediliyor

Bayburt'ta 2023 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen 'Bahçem Tarımdan, Ürünüm Dalından' Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan fidanlarla oluşturulan kapalı meyve bahçelerinde kontrol ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde bahçelerin genel gelişim ve bakım durumları incelenirken, hastalık ve zararlılara karşı da kontroller yapılıyor.

Proje kapsamında yer alan üreticilerle görüşülerek bahçelerin mevcut durumu hakkında bilgi alınıyor. Üreticilere bahçe bakımı ve karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik teknik bilgi ve yönlendirmelerde bulunuluyor.

İl Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla bahçelerin gelişimi takip edilirken, üreticilerin karşılaştığı sorunlara ilişkin teknik destek sağlanıyor.