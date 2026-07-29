Dolmuşçu esnafının talebi karşılık buldu, asfalt çalışması başladı

Adana'da kent genelinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken Kozan Belediyesi, dolmuşçu esnafının talebi üzerine toplu ulaşım güzergahlarında sıcak çelik asfalt çalışması başlattı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, geçtiğimiz haftalarda dolmuşçu esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Görüşmenin ardından alınan karar doğrultusunda, ilçe genelinde devam eden asfalt çalışmalarına ek olarak dolmuş hatlarının kullandığı güzergahlarda da kapsamlı yol yenileme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan eski asfalt tamamen sökülürken, ihtiyaç duyulan bölgelerde en alt zemine kadar inilerek altyapı güçlendiriliyor. Dolgu ve zemin iyileştirme işlemlerinin ardından sıcak çelik asfalt serimi gerçekleştirilerek yolların daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Mustafa Atlı, "Geçtiğimiz hafta dolmuşçu esnaflarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik. İlçemizde asfalt seferberliğimiz aralıksız sürerken, esnafımızın talebi üzerine dolmuş hattı güzergahlarının tamamını sıcak çelik asfaltla kaplamaya başladık. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.