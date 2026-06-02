Doski Vadisi'nde Ters Laleler Açarak Göz Kamaştırıyor
Doski Vadisi'nde Ters Laleler Açarak Göz Kamaştırıyor

02.06.2026 08:54
Yüksekova'daki Doski Vadisi, karların erimesiyle açan ters lalelerle renk cümbüşü sunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "saklı cennet" olarak adlandırılan Doski Vadisi'nde karların erimesiyle açan sarı ve kırmızı renkli ters lalelerle görsel şölen sunuyor.

İlçede haziran ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı artmaya, Doski Vadisi'ndeki karlar da erimeye başladı. Karların eridiği alanlarda uyanan doğa, farklı bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Doğasıyla hayran bırakan vadide, havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye özgü sarı ve kırmızı renkli ters laleler çiçek açtı. Eşsiz manzarayı görmek için vadiye gelen çok sayıda vatandaş, dağların eteklerini renklendiren ters laleleri cep telefonları ve kameralarıyla görüntüledi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, "Yüksekova'da kış mevsimi oldukça uzun ve çetin geçiyor. Haziran ayına gelmemize rağmen karlar yeni yeni eriyor. Karların kalkmasıyla birlikte bu saklı cennet adeta renk cümbüşüne büründü. Özellikle dünyaca ünlü ters lalelerin sarı ve kırmızı tonlarını bir arada görmek büyüleyici. Biz de bu muazzam güzelliği yerinde görmek ve fotoğraflayarak kayıt altına almak için buraya geldik. Herkesin hayatında bir kez olsun bu doğa harikasını görmesi gerekiyor" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

