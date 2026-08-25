DSİ, Zonguldak\'ta Yeraltı Suyu İncelemeleri Yapıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Sondaj Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeraltı suyu rasat çalışması yürütüyor.

DSİ ekipleri, belirlenen noktalarda sondaj araçları ve teknik ekipmanlarla yeraltı su kaynaklarının durumunu incelemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yürütülen rasat çalışmaları kapsamında yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi, su miktarındaki değişimlerin takip edilmesi ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması amaçlanıyor.

Çalışmalarla, yeraltı suyunun zaman içerisindeki değişiminin belirlenmesi ve bölgedeki yeraltı su kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin daha kapsamlı veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek verilerin, bölgedeki yeraltı su kaynaklarının takibi ve geleceğe yönelik su yönetimi çalışmalarında değerlendirilmesi bekleniyor.