Dünya Çevre Günü'nde Bakan Kurum Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü'nde Bakan Kurum Mesaj Yayımladı

05.06.2026 08:57
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Bakan Kurum, çevreye sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak Türkiye'nin çevre hedeflerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre alanında nice güçlü adımlar attık. Korunan alanlarımızı genişlettik. Millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi'yle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık" dedi. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine dikkat çekerek, "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimize giden yolda da Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye, artık bu dönüşümü, bu atılımları yalnızca kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında video mesaj yayımladı. Mesajında çevre ve doğanın önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bazen bir çocuğun elindeki su şişesine, bir annenin açtığı musluğa, bir çiftçinin baktığı toprağa, bir ağacın gölgesinde dinlenen insana bakınca çevrenin ve doğanın ne kadar büyük bir mesele olduğunu, daha iyi anlıyoruz. Çevre; içtiğimiz sudur, aldığımız nefestir. Çocuğumuzun oynadığı parktır. Yarınlara bırakacağımız emanettir" dedi.

"Bu su, toprak ve havayı gelecek nesillerden emanet aldık"

Bakan Kurum, iklim krizinin etkilerini dünyanın her yerinde gördüklerini kaydetti: "Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ve Türkiye Çevre Haftası'nda, bu emanete sahip çıkma irademizi bir kez daha hatırlıyoruz. Hatırlamalıyız, çünkü ortak yuvamız dünya, ağır bir sınavdan geçiyor. İklim krizinin etkilerini artık uzak ülkelerin haberlerinde değil; kendi şehirlerimizde, kendi hayatlarımızda görüyoruz. Bazen bir selde, bazen bir kuraklıkta, bazen bir orman yangınında, bazen de mevsimlerin değişen dengesinde bu gerçeği hep birlikte yaşıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz: Bu toprak yalnızca bize ait değildir. Bu su yalnızca bizim değildir. Bu hava yalnızca bugünün insanına ait değil, çünkü biz bütün bunları gelecek nesillerden emanet aldık. Emanete sahip çıkmak; devlet olarak sorumluluğumuz, millet olarak ortak değerimiz, insan olarak da en vicdani görevimizdir."

"Türkiye, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke"

Bakan Kurum, çevre alanında yapılan yatırımlarla ilgili de şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre alanında nice güçlü adımlar attık. Korunan alanlarımızı genişlettik. Millet bahçelerimizi şehirlerimizin yeni nefes noktaları haline getirdik. Kıyılarımızı mavi bayraklarla donattık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi'yle israfa karşı küresel bir çevre seferberliği başlattık. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimize giden yolda da Türkiye, çevre ve iklim alanındaki kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Üstelik Türkiye, artık bu dönüşümü, bu atılımları yalnızca kendi sınırları içinde tutan bir ülke değil. Türkiye, tecrübesini ve vizyonunu dünyayla paylaşan bir ülke."

"Dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız"

Bakan Kurum, mesajında COP31 zirvesi ile ilgili de şöyle konuştu:

"Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'i de bu kararlı duruşun küresel sahnedeki en güçlü yansıması olarak görüyoruz. Türkiye bu büyük buluşmada eli boş olmayacak. 'Daha adil bir dünya mümkün, daha güzel bir gelecek mümkün' diyerek; dünyaya yalnızca söz değil, sahada uygulanmış güçlü örnekler sunacağız. Unutmayalım; Dünya bize emanet. Doğaya sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Suyu korumak, hayatı korumaktır. Toprağı korumak, vatanı korumaktır. Doğa bir gün susarsa, insanlığın bütün sözleri yarım kalır. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle, toprağın sesine, suyun hakkına, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edelim. Ben bu duygularla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutluyor; doğamıza, şehirlerimize ve geleceğimize sahip çıkan tüm kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dünya Çevre Günü'nde Bakan Kurum Mesaj Yayımladı - Son Dakika

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