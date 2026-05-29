Dünyanın En Güçlü Böceği Malatya'da

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği görüldü.

Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Boyraz, evlerinin bahçe kısmında oturduğu sırada cama çarparak yere düşen böceği fark etti. Daha önce benzerini görmediği böceği inceleyen Boyraz, yaptığı araştırmada böceğin dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği olduğunu öğrendi. İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten Boyraz, bir süre incelediği böceği daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

Gergedan böceğinin görüntüsü ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MALATYA