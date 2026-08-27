Dursunbey’de orman işletmesine yeni hizmet binası - Son Dakika
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Dursunbey’de orman işletmesine yeni hizmet binası

Dursunbey’de orman işletmesine yeni hizmet binası
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Dursunbey'de hizmet veren Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri için deprem analizi olumsuz çıkan binanın yerine yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı. Bölge Müdürü Musa Şen, inşaatın 2028 yerine 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Dursunbey ilçesinde hizmet veren Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri yeni hizmet binasının temel atılarak, inşasına başlandı.

Dursunbey'de halen iki İşletme Müdürlüğün ormancılık faaliyetlerimizi yürüttüğü hizmet binasının, deprem analiz raporlarının olumsuz çıkması neticesinde terk edilerek yıkıldı. Orman Genel Müdürlüğünün müsaadesiyle 2026 yılı programına alınan yeni binanın temel atma töreni; Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe protokolü, vatandaşlar ve her iki İşletme Müdürlüğü personelinin katılımıyla temel atma gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Alaçam İşletme Müdürü Hakkı Olçak'ın açılış konuşması ile başladı, günün önemi ve anlamı ile ilgili kısa bir konuşma yapan Bölge Müdürü Musa Şen; Yeni hizmet binasının tamamlandığında ülkemiz ormancılığının kadim okullarından ve ormancılığın başkentlerinden Dursunbey'de hizmet veren Alaçam ve Dursunbey İşletme Müdürlüklerine vatandaşlara ve ormancılık sektörüne daha ferah bir ortamda hizmet verileceğini ifade etti. Bölge Müdürü Şen konuşmasının devamında "inşaatımızın Kurumumuza ve Devletimize hayırlı olmasını temenni ederek, 2028 yılında tamamlanması planlanan inşaatın tarihinin öne çekilerek 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi."

Kaynak: İHA

Musa Şen, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dursunbey’de orman işletmesine yeni hizmet binası - Son Dakika

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