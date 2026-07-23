Düzce\'de içme suyu şebekesi yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Uzunmustafa Mahallesi ile Beyköy'de eş zamanlı şebeke yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, kentin içme suyu altyapısını modernize etmek ve şebeke kaynaklı arızaları kalıcı olarak önlemek amacıyla başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, şehir genelinde yürütülen altyapı yatırımları kapsamında içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarını iki farklı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar, Uzunmustafa Mahallesi ile Beyköy bölgesinde yoğun şekilde devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesi, su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara daha güvenli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor. Düzce Belediyesi yetkilileri, şehir genelinde altyapıyı daha güçlü ve dayanıklı hale getirmek amacıyla planlanan yatırımların program dahilinde sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE