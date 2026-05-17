Düzce\'de bayram öncesi mezarlıklar temizleniyor

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Bayram öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, mezarlıklarda ot ve çim biçme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, mezarlık çevrelerinde de temizlik çalışmaları yapılıyor. Şehir Mezarlığında başlatılan çalışmalar, program dahilinde 63 mahalledeki 78 mezarlığı kapsayacak şekilde devam edecek. - DÜZCE