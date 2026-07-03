Düzce'de Gençlik Bakım Çalışmaları Denetlendi - Son Dakika
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Düzce'de Gençlik Bakım Çalışmaları Denetlendi

Düzce\'de Gençlik Bakım Çalışmaları Denetlendi
03.07.2026 10:13
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Düzce Akçakoca'da orman gençlik bakımı denetlendi, sürdürülebilir ormancılığa vurgu yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen gençlik bakım çalışmaları yerinde incelendi. Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, sağlıklı ve sürdürülebilir ormanlar için çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlarda yürütülen gençlik bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki orman varlığının sağlıklı şekilde gelişmesini amaçlayan silvikültür faaliyetleri, yetkililer tarafından sahada denetlendi.

Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Denetim kapsamında gençlik bakım uygulamaları ve silvikültürel faaliyetler değerlendirilirken, çalışmaların teknik esaslara uygun şekilde sürdürülmesi konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Saha incelemeleri sırasında ekiplerle bir araya gelen Yıldız, genç ormanların sağlıklı gelişimi için bakım çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Düzce'de Gençlik Bakım Çalışmaları Denetlendi - Son Dakika

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