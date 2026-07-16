Düzce\'de Hasançavuş Köyü\'nde Yol Çalışmaları Tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde sathi kaplama (soğuk asfalt) öncesi altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolun üstyapı uygulamasına hazır hale getirildiğini açıkladı.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Hasançavuş köyünde sathi kaplama öncesi yürütülen altyapı çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yol altyapısı güçlendirilerek sathi kaplama uygulaması öncesinde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalarla birlikte kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının il genelinde planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE