Düzce\'de kadın üreticinin lavanta hasadı başladı

Düzce Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde, 2020 yılında 4 dekar alana 8 bin adet lavanta dikerek lavanta yetiştiriciliğine başlayan kadın üretici Esra Eser, bu yılki lavanta hasadına başladı.

Lavanta hasadına katılan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, üretici Esra Eser'e ait lavanta bahçesinde incelemelerde bulunarak üretim süreci, hasat dönemi, ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde önemli bir yere sahip olan lavanta; görsel güzelliğinin yanı sıra yağı, suyu ve çeşitli katma değerli ürünleriyle üreticilere alternatif gelir imkanı sunuyor. Konaklı Köyü'nde lavanta üretimiyle başlayan süreç, zamanla gıdaya uygun lavanta yağı ve lavanta ürünlerinin satışına da dönüşerek bölgedeki kadın üreticiler için örnek bir üretim modeli haline geldi.

Hasadı yapılan lavantaların distilasyon işlemi Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilirken, elde edilen lavanta yağı Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla tüketiciyle buluşturuluyor. Kooperatif bünyesinde lavanta başta olmak üzere yöresel ve katma değerli ürünlerin değerlendirilmesi, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması açısından önemli bir katkı sağlıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, lavantanın Düzce'de alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve tarımsal üretimde katma değerin artırılması açısından önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Uzun, "Konaklı Köyü'nde kadın üreticimiz Esra Eser'in lavanta yetiştiriciliğiyle başlattığı bu üretim hikayesi, bugün kooperatifleşme, ürün işleme ve pazarlama aşamalarıyla daha güçlü bir yapıya kavuşmuştur. İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin, özellikle de kırsalda üretime değer katan kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Lavanta hasadıyla birlikte Konaklı Köyü'nde oluşan mor renkli görsel şölen hem tarımsal üretime hem de kırsal turizm potansiyeline katkı sunmaya devam ediyor. - DÜZCE