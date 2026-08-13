Düzce'de Perseid Meteor Yağmuru Şöleni - Son Dakika
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Düzce'de Perseid Meteor Yağmuru Şöleni

Düzce\'de Perseid Meteor Yağmuru Şöleni
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Fotoğraf tutkunları Düzce'de Yayla köyünde Perseid meteor yağmurunu uzun pozlama ile kaydetti.

Düzce'de gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, fotoğraf tutkunlarını Yayla köyünde buluşturdu. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniği kullanarak meteorların gökyüzündeki izlerini kayda aldı.

Her yıl gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle takip edilen Perseid meteor yağmuru, Düzce'de de görüntülendi. Meteor yağmurunu fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar, şehir ışıklarından uzak ve gökyüzünün daha net görülebildiği Yayla köyünü tercih etti. Fotoğraf makineleri ve uzun pozlama ekipmanlarıyla bölgeye gelen fotoğrafçılar, gece boyunca gökyüzünü takip ederek meteorların oluşturduğu görüntüleri objektiflerine yansıttı.

"Sabaha kadar buradayız"

Meteor yağmurunu uzun süredir beklediğini belirten fotoğrafçı Mustafa Kanat, hazırlıklarını tamamlayarak Yayla köyüne geldiklerini söyledi. Kanat, "Beklediğimiz bir olaydı bu. Uzun süredir bu durumu bekliyordum. Ekipmanlarımızı aldık ve Düzce'nin en güzel yaylalarından birine geldik. Şu an burada uzun pozlama yapıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Çok güzel fotoğraflar ve kareler elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bu anı kaydediyoruz"

Fotoğrafçı Emirhan Töngel de Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için kendi köyü olan Yayla köyünü tercih ettiklerini ifade etti. Töngel, "Şu anda Yayla köyündeyiz. Biz fotoğrafçılar olarak bu anı bekliyorduk. Fotoğraf makinelerimizi ve ekipmanlarımızı alarak, kendi köyüm olan Yayla köyüne geldik. Bu anı kaydediyoruz. Güzel kareler çekiyoruz. İnşallah bu güzel kareleri takipçilerimiz ile paylaşacağız" dedi.

Fotoğrafçılar, gece boyunca uzun pozlama çekimlerine devam ederek Perseid meteor yağmurunun Düzce semalarındaki görüntülerini kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA

Düzce, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'de Perseid Meteor Yağmuru Şöleni - Son Dakika

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