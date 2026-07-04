Düzce\'de Sıcak Hava Yerini Sağanağa Bıraktı

Hafta içerisinde son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Düzce'de, etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Düzce'de hafta boyunca etkisini sürdüren sıcak hava, yerini sağanak yağışa bıraktı. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte hafta sonu etkili olan yağış, şehir genelinde hayatı kısa süreli etkiledi. Yaz yağmurları olarak adlandırılan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri ve saçakların altına sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağışa aldırış etmeden yürüyüşlerine devam etti. Etkili olan yağışın ardından hava sıcaklığında düşüş yaşandı. - DÜZCE