Düzce\'de V Kanal Projesi Başlıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Derdin Köyü Hamamdağı Mahallesi'nde hayata geçirilecek 3 kilometrelik beton V kanal projesi öncesinde hazırlık çalışmalarına başladı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Derdin Köyü Hamamdağı Mahallesi'nde yapılacak olan 3 kilometre uzunluğundaki beton V kanal çalışması öncesinde hazırlık çalışmalarına başlandı. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında iş makineleri sahada hazırlıklarını sürdürürken, proje tamamlandığında yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE