Düzce'deki Efteni Gölü gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Düzce'deki Efteni Gölü gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Düzce\'deki Efteni Gölü gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü, gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı oluyor. 150 ayrı kuş çeşidine ev sahipliği yapan göl, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarına doğayla iç içe huzurlu anlar yaşatıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Efteni Gölü, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve kuşların göç sırasında mola yerlerinden olan Efteni Gölü aynı zamanda kuş cenneti olarak biliniyor. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre Efteni Gölü'nde 150 ayrı kuş çeşidi ve değişik bitkiler bulunuyor. Bununla birlikte Efteni Gölü'de güneşin göl üzerinde batışıyla birlikte gökyüzü ve suyun buluştuğu manzara adeta görsel bir şölen sunarken, bölgeye gelen vatandaşlar da bu eşsiz anı izleyerek fotoğraflıyor.

Efteni Gölü'nün doğal yaşamı da gün batımına ayrı bir güzellik katıyor. Göl çevresinde ve su üzerinde görülen kuşlar ile diğer canlılar, ziyaretçilere doğayla iç içe huzurlu anlar yaşatıyor. Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olması nedeniyle "kuş cenneti" olarak da anılan Efteni Gölü, sunduğu doğal güzelliklerle Düzce'nin dikkat çeken turizm noktaları arasında yer alıyor.

Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara, Efteni Gölü'nün doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez adreslerden biri oluyor.

Vatandaşlar, belli zamanlarda bölgeye giderek Efteni Gölü'nde gün batımı izlediklerini ve sohbet ettiklerini ifade ederek "Zaman zaman buraya geliyoruz. Özellikle gün batımını izlemek ve sohbet etmek çok güzel. Güneşin batışı sırasındaki muhteşem manzarayı da fotoğraflamaya çalışıyoruz. Efteni Gölü hem yazın hem kışın çok güzel. İçindeki canlıları da izlemek ayrı bir zevk. Düzce'mizin her yeri güzel ama burasının tadı başka" dediler.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gölyaka, Çevre, Düzce, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Düzce'deki Efteni Gölü gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

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