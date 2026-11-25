Düzce İl Özel İdaresinin Hacıazizler'de yürüttüğü parke taşı döşeme işi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaynaşlı ilçesine bağlı Hacıazizler köyünde Düzce İl Özel İdaresinin yürüttüğü kilit parke taşı döşeme çalışması devam ediyor. Çalışmayla köy yollarının düzenlenmesi ve ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Kaynaşlı ilçesine bağlı Hacıazizler köyünde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı'nın Hacıazizler köyünde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köy yollarının daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ulaşım konforu artıyor. Köylerde ulaşım konforunu ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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