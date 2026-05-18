Eber Deresi Coştu, Eber Gölü Bereketlendi
Eber Deresi Coştu, Eber Gölü Bereketlendi

18.05.2026 11:27
Afyonkarahisar'da Eber Deresi'nin akışı, Eber Gölü'nü olumlu etkiliyor ve tarımsal bereketi artırıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yağışların artması ve karların erimesiyle Eber Deresi adeta coşarken, derenin gürül gürül akan suları, bölgedeki en önemli ekosistemlerden biri olan Eber Gölü'ne doğru yol alıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Eber köyü, son günlerde etkili olan yağışların ardından bereketli günler yaşıyor. Bölgede etkisini gösteren yoğun yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Eber Deresi adeta coştu. Derenin gürül gürül akan suları, bölgedeki en önemli ekosistemlerden biri olan Eber Gölü'ne doğru yol alıyor.

Yaz aylarında zaman zaman çekilme ve kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Eber Gölü için bu akış, hayati bir önem taşıyor. Köy sakinleri, derenin bu denli güçlü akmasının göldeki su seviyesini olumlu yönde etkileyeceğini ve bölgedeki tarımsal bereketin artacağını belirtiyor.

"Eriyen karların ve yağışların büyük etkisi var"

Eber Gölü Alan Kılavuzu Kadir Ateş, yağışlarla birlikte Eber Deresi'ndeki su debisinin arttığını ifade ederek, "Deredeki su seviyesi ve akışkanlığını fazlalaştı. Bununda sebebi yağışların fazla olması ve Gelincik Ana Tepesi'ndeki karlarında yavaş yavaş erimesi. Dere havzasının bu sayede debisi arttı, derenin Eber Gölü'ne olan kısmında su kaybına rağmen göle ulaşan suyu görmekteyiz. Bu böyle devam ederse bundan sonraki süreçte de Eber Gölü'ndeki su seviyesinin arttığını göreceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

