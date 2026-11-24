Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay, Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nde gece boyu devam eden yangın yaklaşık 15 saatin sonunda yağan yağmur ile birlikte söndüğünü kaydederek, "Eğer yağmur yağmasaydı gölün büyük yüzde 70'i yanarak kül olurdu ayrıca yangında ihracatlık kamışlar da yandı " dedi.

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Sultandağı sınırları içerisinde kalan 4 farklı noktasında dün gece geç saatlerde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'ndeki yangın, bölgede başlayan sağanak yağış ile birlikte söndü.

Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay yangının Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyü yakınlarından başlayarak Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabak köyü yakınlarına kadar devam ettiğini kaydederek, "Eğer yağmur yağmasaydı gölün büyük yüzde 70'i yanarak kül olurdu. Çünkü çok şiddetli bir rüzgar vardı. Yakasenek köyünün alt kısmından başlayıp Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü yakınlarına kadar geldi. Yangında ihracatlık kamışlar da yandı. Bunun yanın da en önemlisi o bölgedeki bütün canlılar yangından dolayı zarar gördü" diye konuştu.