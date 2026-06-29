Edirne'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

29.06.2026 19:34
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Edirne'de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı, cadde ve sokaklar boşaldı, esnaf iş kaybı yaşıyor.

Edirne'de aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Termometrelerin neredeyse 40 dereceye dayandığı kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar ile turistler gölgelik alanlara ve tarihi kapalı çarşılara sığınırken, esnaf da sıcak hava nedeniyle işlerin durgunlaştığını ifade etti. Vatandaşlardan Fatma Gülerer, sıcak havadan korunmak için gölgelik alanlara sığındıklarını söyledi.

İşlerini halletmek için dışarıya çıktığını belirten Habibe Güneş, "Çok sıcak, evde de, çarşıda da durulmuyor. Gölgelik alanlara sığınıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, soğuk sular içiyoruz. İşlerimizi halletmek için bankalara erken saatte çıkıyoruz. Havanın serinlemesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Mahi Kaya, "Tansiyon hastasıyım, gezemedim. Gölgelerde vakit geçirdim. Camiye gittik namaz kıldık, ziyaretlerimizi yaptık. Sıcak çok fazla, gölgeye sığındım dinleniyorum" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde gölgelik alanda dinlenen Derya Dürbüz, "İşlerimi halletmek için dışarıya çıktım ama mümkün olduğunca dışarı çıkmamak gerektiğini düşünüyorum, hissedilen 40 derece çünkü. Buradan direkt eve gideceğim, çok sıcak. Genelde gölgelerde oturduk. Soğuk içeceklerle bastırmaya çalıştık ama pek işe yaramıyor" dedi.

Esnaf Enver Abeş, hava sıcaklığının 40 derecelere yükselmesinin hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkilediğini, bu durumun işlerine de yansıdığını aktardı. Havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemenin mümkün olmadığını söyleyen Sadık Göktaş ise, "Olabildiğince böyle doğal kaynaklardan faydalanıyoruz. Gölgelerde dolaşıyoruz" dedi.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Edirne'de Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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