Başkan Yetişkin, personelle piknikte buluştu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik etkinliğinde belediye personeli ve aileleri bir araya geldi. Çalışanlar ve aileleri, Pınarbaşı'nın eşsiz doğasında müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mesai arkadaşları ve aileleriyle tek tek selamlaşarak sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Yetişkin, belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Piknik programında personele hitap eden Başkan Yetişkin, belediye çalışanlarının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında almasının büyük önem taşıdığını belirten Yetişkin, maaş ödemelerinin ardından tediye ödemelerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Konuşmasında personelin özverili çalışmalarına dikkat çeken Başkan Yetişkin, "Her şartta önceliğimiz mesai arkadaşlarımızdır. Büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Maaş ödemelerimizin ardından tediye ödemelerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

Çalışanların ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Çeşitli etkinliklerle eğlenen belediye personeli ve aileleri, keyifli anlar yaşarken organizasyon samimi görüntülere sahne oldu. Başkan Yetişkin'in çalışanlarla yakından ilgilendiği program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - AYDIN