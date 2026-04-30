Efeler Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla bakım, onarım, yeni yol açma ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde yürütülen kapsamlı çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken, ulaşımda konfor ve güvenliği de her geçen gün artırıyor. Ekipler, Gölhisar Mahallesi ile Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkinde yoğun mesai harcadı. Bölgede gerçekleştirilen yol yenileme, düzenleme ve asfaltlama çalışmalarıyla birlikte, özellikle bozuk zeminler ortadan kaldırılarak daha modern ve güvenli yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerin yaşam kalitelerini artırdığını belirterek Başkan Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Efeler Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde ulaşım ağını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi. - AYDIN