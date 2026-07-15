Eğirdir Gölü'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Toplantısı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Toplantısı

Eğirdir Gölü\'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Toplantısı
15.07.2026 14:38
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Eğirdir'deki toplantıda balıkçılara sürdürülebilir avcılık ve yasalar hakkında eğitim verildi.

Eğirdir Gölü'nde su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında balıkçılara, yasal avcılık kuralları, avlanma dönemleri ve denetim süreçleri hakkında eğitim verilirken, kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı iş birliğinde, dün Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Eğirdir Gölü'nde yürütülen su ürünleri avcılığı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, doğal kaynakların korunması ve yasal mevzuata uygun avcılığın önemi üzerinde duruldu. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Taran ve personeli tarafından balıkçılara, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yer alan yasaklar, avlanma dönemleri, uyulması gereken av kuralları ve denetim süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Taran, gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için yasal düzenlemelere eksiksiz uyulmasının büyük önem taşıdığı vurguladı. İlçe Müdürü Taran, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. Toplantı, balıkçıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Taran, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Balıkçılık, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eğirdir Gölü'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Toplantısı - Son Dakika

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