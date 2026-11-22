Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası dereler coştu.

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da yağışlar yer yer etkili oldu. Bu kapsamda sağanak Arıcak ilçesinde etkili oldu. Yağışların ardından derelerde su seviyesinin yükseldiği ve suların coşkulu şekilde aktığı görüldü. Ortaya çıkan dikkat çekici görüntüler kameralara yansıdı. Bölgedeki derelerin coştuğu anlar izleyenlerin dikkatini çekti.