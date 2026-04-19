Elazığ\'da sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

19.04.2026 11:17  Güncelleme: 11:18
Elazığ Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek bulma sıkıntısını gidermek amacıyla 90 farklı noktaya düzenli olarak mama ve yem bırakıyor. Ekipler, mama ve su kabı bakımını da gerçekleştiriyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin 90 farklı noktasına düzenli olarak mama ve yem bırakılıyor.

Elazığ Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su desteğine devam ediyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor. Sokakta yaşayan hayvanları koruma ve yaşam alanlarına destek sağlama adına ekipler, kent genelinde bulunan 90 adet mama ve su kabının bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Ayrıca, kuşlar için de yem ve su desteğinde bulunan ekipler, periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sokak hayvanlarının yaşamını desteklemek için ekiplerin, düzenli olarak mama ve su desteğini sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

