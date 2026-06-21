Köyleri birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalar tamamlandı

Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 4 köyü, birbirine bağlayan grup yolunda yapılan yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından merkeze bağlı Sedeftepe, Hoş, Kıraç ve Güzelyalı köylerini birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Kırsal bölgelerde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol güzergahında gerekli bakım, onarım ve düzenleme işlemleri yapıldı. Ekiplerin yoğun mesaisiyle tamamlanan çalışmaların ardından grup yolu daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yürütülen çalışmalarla yalnızca dört köy arasındaki ulaşım ağı güçlendirilmekle kalınmadı, güzergahın Yurtbaşı Belediyesi sınırları ile Elazığ Belediyesi'nin Çatalçeşme Mahallesi sınırına kadar olan bağlantısı da sağlandı. Böylece bölgedeki kırsal yerleşim alanlarının şehir merkeziyle ulaşım entegrasyonu daha güçlü hale getirildi.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen yol yatırımlarıyla kırsal yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısı güçlenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına erişimi sağlandı. - ELAZIĞ