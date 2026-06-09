Elazığ'da Domuz Sürüsü Bahçeye İndi - Son Dakika
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Elazığ'da Domuz Sürüsü Bahçeye İndi

09.06.2026 12:21
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Baskil'de aç kalan domuzlar, güvenlik kameralarında kaydedilen görüntülerle kayısı bahçelerine girdi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir bahçeye inen domuz sürüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Baskil ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde aç kalan dev domuz sürüsü yerleşim yerine indi. Kayısı bahçelerine dalarak büyük çapta maddi hasara yol açan sürünün o anları, köydeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Köy sakinlerinden birinin evine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürünün büyüklüğü dikkat çekerek, onlarca domuzun süratle bahçeler arasında gezindiği ve yiyecek aradığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Baskil, Elazığ, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Elazığ'da Domuz Sürüsü Bahçeye İndi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Domuz Sürüsü Bahçeye İndi - Son Dakika
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