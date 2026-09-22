Elazığ\'da gece gökyüzünü süsleyen yarım ay, kentte güzel görüntüler oluşturdu

Elazığ'da gece gökyüzünü süsleyen yarım ay, kentte güzel görüntüler oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde yarım ay belirdi, kentte güzel görüntüler oluştu. Gece karanlığında gökyüzünü süsleyen ay, ortaya çıkardığı manzarayla vatandaşların ilgisini çekti.
Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay, ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.
Gece karanlığında gökyüzünü süsleyen yarım ay, kentte güzel görüntüler oluştururken, ayın yakın görünümü gökyüzüne ayrı bir güzellik kattı. Elazığ semalarında görülen ay, vatandaşların da ilgisini çekti.
Kaynak: İHA
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