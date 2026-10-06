Elazığ\'da koruma altındaki dağ keçileri cep telefonuyla sürü halinde kaydedildi

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri, dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen dağ keçilerinin bir süre kayalık ve dağlık bölgede toplu halde hareket ettiği görüldü. Sürü halindeki keçiler, bölgeden geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Koruma altında bulunan yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki görüntüleri dikkat çekerken, dağ keçilerinin bir süre sonra dağlık alanda gözden kaybolduğu belirtildi.