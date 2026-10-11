Elazığ\'ın Hıdır Baba köyünde köylüler yaralı çaylak kuşunu yetkililere teslim etti

Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde köylüler yaralı çaylak kuşunu yetkililere teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde bitkin halde bulunan yaralı bir çaylak, köylülerin yardımıyla koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi. Köylülerin gösterdiği duyarlılık, yaban hayatının korunması açısından takdirle karşılandı.
Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin halde bulunan çaylak kuşu, köylüler tarafından koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.
Elazığ'ın Hıdır Baba köyünde yaralı ve bitkin halde bir çaylak kuşu bulundu. Köylüler tarafından fark edilen kuş, duyarlı vatandaşların yardımıyla koruma altına alınmak üzere yetkililere teslim edildi.
Yaralı kuşu fark eden köylülerin duyarlılığı, yaban hayatının korunması adına takdir topladı.
Kaynak: İHA
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