Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçisi ve iki yavrusu cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palu ilçesine bağlı Hasbey köyü kırsalında bir kişi, nesli koruma altındaki anne dağ keçisi ve iki yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kayalık alanda bir süre gezinen hayvanlar, ardından sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçisi ile iki yavrusu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Hasbey köyü kırsalında bir şahıs, nesli koruma altındaki bir dağ keçisi ile yanındaki iki yavrusunu fark etti. Vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak anne keçi ve yavrularının kayalık alandaki ilerleyişini kayıt altına aldı. Bir süre bölgede gezinen dağ keçisi ve yavruları, daha sonra sarp kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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