Elazığ Palu Gökdere\'de taşkında mahsur kalan inekler yağmur durunca kurtuldu

Elazığ'da sağanak yağışta meydana gelen selde, inekler arazide mahsur kaldı.

Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde gün boyu etkili olan sağanak yağış, derelerde taşkına yol açtı. Suların yükselmesiyle birlikte otlanmak için arazide gezen inekler mahsur kaldı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. İnekler, yağmurun durmasıyla mahsur kaldıkları yerden çıktı.