Elazığ Şeker Fabrikası 25 bin ton kristal şeker hedefiyle pancar alımını başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Şeker Fabrikası 25 bin ton kristal şeker hedefiyle pancar alımını başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Şeker Fabrikası 25 bin ton kristal şeker hedefiyle pancar alımını başlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Şeker Fabrikası 2026-2027 dönemi 71. pancar alım kampanyasını başlattı, kentte hasat başladı. Fabrikada 240 bin ton pancardan 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe elde edilmesi hedefleniyor.

Elazığ Şeker Fabrikası'nda alım kampanyasının startının verilmesiyle birlikte, bölge çiftçilerinin önemli gelir kaynağı olan şeker pancarında hasat başladı.

Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyası'nı geçen ay başlattı. Kampanyayla birlikte pancar Elazığ'da üreticiler tarlalarında hasat mesaisine başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Tesis bünyesinde işlenecek 240 bin ton şeker pancarından 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe elde edilmesi hedefleniyor.

Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan Serhat Ergen, "Şeker pancarı fabrikamız açıldı. Şuan da pancar hasadı yapıyoruz. Verimimiz bu sene iyi. Pancar ekimini yağışlardan önce ekmiştik. Dönüm başına 9 buçuk 10 ton verim almaktayız. Pancarı erken ektiğimiz için verimimiz iyi. Maliyetlerimiz şuanda biraz fazla ama üretmeye devam ediyoruz. Bu tarlamız 16 dönüm sabah ve 08.00'da işe başlıyoruz, akşam günbatımına yakın 19.00 gibi de işi bırakıyoruz. 16 dönüm ekili alanda 2 gün içerisinde pancar hasadını bitiyoruz. Geçen sene 40 dönüm pancar ekmiştik, bu sene ise 66 dönüme pancar ekimi yaptık. Geçen sene dönüm başına 10 ton alırken bu sene verim daha iyi. 10 tonun üstünde alıyoruz" dedi.

Ergen, "Bu sene havalar serin gittiği için polar verimi de iyi. Son zamanlara doğru sıcaklıklar arttı ama bol su verince bir zararını yaşamadık. Biz pancarı mart-nisan arasında ekiyoruz. Yağışlardan önce tarlamızı hazırlamıştık. Ekim yaptıktan sonra yağmurun yağması bizim için iyi oldu. Diğer çiftçilerimiz bu konuda biraz sıkıntı yaşadı. Biz erken ektiğimiz için hasat ediyoruz onlar ise bizde 20 gün sonra hasat yapacaktır. Geçen sene ton başına 2 bin 860 TL açıklanmıştı. Kota tamamlama primi ise 3 bin 100 TL'ydi. Bu sene 4 binin üstünde olursa bizleri rahatlatır. Şeker oranı bu sene daha iyi. Bir de bizim tarlalarımız 10-15 senedir pancar ekmediğimiz tarlalarda hasat yapıyoruz. Geçen sene ektiğimiz tarlalar biraz daha yorgundu. Bu sene ise daha dinlenmiş ve toprağı iyi tarlalarda pancar ekiyoruz. Şeker oranının bu sene iyi olması da bundan kaynaklıdır. Fabrika 12'inci aya kadar alım yapacak, bizde 66 dönümde yapacağımız hasat ortalama 20 gün daha sürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
EkonomiElazığÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:53:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ Şeker Fabrikası 25 bin ton kristal şeker hedefiyle pancar alımını başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei