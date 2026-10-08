Elazığ Şeker Fabrikası 25 bin ton kristal şeker hedefiyle pancar alımını başlattı

Elazığ Şeker Fabrikası'nda alım kampanyasının startının verilmesiyle birlikte, bölge çiftçilerinin önemli gelir kaynağı olan şeker pancarında hasat başladı.

Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyası'nı geçen ay başlattı. Kampanyayla birlikte pancar Elazığ'da üreticiler tarlalarında hasat mesaisine başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Tesis bünyesinde işlenecek 240 bin ton şeker pancarından 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe elde edilmesi hedefleniyor.

Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan Serhat Ergen, "Şeker pancarı fabrikamız açıldı. Şuan da pancar hasadı yapıyoruz. Verimimiz bu sene iyi. Pancar ekimini yağışlardan önce ekmiştik. Dönüm başına 9 buçuk 10 ton verim almaktayız. Pancarı erken ektiğimiz için verimimiz iyi. Maliyetlerimiz şuanda biraz fazla ama üretmeye devam ediyoruz. Bu tarlamız 16 dönüm sabah ve 08.00'da işe başlıyoruz, akşam günbatımına yakın 19.00 gibi de işi bırakıyoruz. 16 dönüm ekili alanda 2 gün içerisinde pancar hasadını bitiyoruz. Geçen sene 40 dönüm pancar ekmiştik, bu sene ise 66 dönüme pancar ekimi yaptık. Geçen sene dönüm başına 10 ton alırken bu sene verim daha iyi. 10 tonun üstünde alıyoruz" dedi.

Ergen, "Bu sene havalar serin gittiği için polar verimi de iyi. Son zamanlara doğru sıcaklıklar arttı ama bol su verince bir zararını yaşamadık. Biz pancarı mart-nisan arasında ekiyoruz. Yağışlardan önce tarlamızı hazırlamıştık. Ekim yaptıktan sonra yağmurun yağması bizim için iyi oldu. Diğer çiftçilerimiz bu konuda biraz sıkıntı yaşadı. Biz erken ektiğimiz için hasat ediyoruz onlar ise bizde 20 gün sonra hasat yapacaktır. Geçen sene ton başına 2 bin 860 TL açıklanmıştı. Kota tamamlama primi ise 3 bin 100 TL'ydi. Bu sene 4 binin üstünde olursa bizleri rahatlatır. Şeker oranı bu sene daha iyi. Bir de bizim tarlalarımız 10-15 senedir pancar ekmediğimiz tarlalarda hasat yapıyoruz. Geçen sene ektiğimiz tarlalar biraz daha yorgundu. Bu sene ise daha dinlenmiş ve toprağı iyi tarlalarda pancar ekiyoruz. Şeker oranının bu sene iyi olması da bundan kaynaklıdır. Fabrika 12'inci aya kadar alım yapacak, bizde 66 dönümde yapacağımız hasat ortalama 20 gün daha sürecektir" ifadelerini kullandı.