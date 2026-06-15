Engelli vatandaşa ASKİ'den fazla su kullandın cezası - Son Dakika
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Engelli vatandaşa ASKİ'den fazla su kullandın cezası

Engelli vatandaşa ASKİ\'den fazla su kullandın cezası
15.06.2026 10:24  Güncelleme: 10:27
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Adana'da Çatalan Barajı kıyısındaki Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan engelli Süleyman Güngör, evinin önündeki küçük bahçede domates ve biber suladığı için ASKİ tarafından kesilen 5 bin lira cezayı engelli maaşıyla ödemek zorunda kaldı. Mahalle sakinleri, barajın dibinde olmalarına rağmen su kullanımına getirilen kısıtlamalardan mağdur olduklarını belirtti.

Adana'da Çatalan Barajı kıyısında bulunan Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği beyin kanaması sonrası engelli kalan Süleyman Güngör, evinin önündeki küçük bahçede ailesinin ihtiyacı için yetiştirdiği domates ve biberleri suladığı gerekçesiyle ASKİ tarafından kesilen 5 bin liralık cezayı engelli maaşıyla ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Adana'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı kıyısında kurulu olan Sarıçam ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesine ait ASKİ tarafından yazılan cezalarla başı dertte. ASKİ geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle sayaçta 10 tonu geçen vatandaşlara 5'er bin lira para cezası uyguladı. Vatandaşlar bu yıl da bahçe sulamaya korkuyor.

ASKİ'nin mağdurlarından biri de geçirdiği beyin kanaması sonrası engelli kalan Süleyman Güngör oldu. Güngör, engelli maaşıyla cezayı ödemek zorunda kaldığını belirterek, "Sayaçta su 10 tonu geçince ceza yazıyorlarmış. Buradan da şikayet etmişler. Küçük bir alana domates ve biber ekiyorduk. Zaten satmak için değil, evin ihtiyacı için ekiyorduk. Suyu fazla kullanmışız diye ceza geldi. 5 bin lira ceza yazdılar. Suyu çok kullanıyormuşuz. Bu su içme amaçlıymış ve bahçe sulamak yasakmış. Gelen cezayı engelli maaşımla ödedim. Mersin'de ormanın içine belediye su veriyor ama burada yasak deniliyor. Hem de mahallemiz barajın dibinde bulunuyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Harun Durhasan ise yıllardır su sorunu yaşadıklarını, bu yıl suyun tam olarak ulaştığını ancak ardından cezalarla karşılaştıklarını ifade ederek, "5 yıldan bu yana suyumuz yoktu. Bu sene yüzde yüze ulaştı. Bu mahallede birçok kişi patlıcan, domates ve biber suladığı için ceza yedi. Fazla su kullandınız diyerek Büyükşehir Belediyesi ceza yazdı. Memlekette kuraklık olduğu için cezasını biz yedik. Barajın dibinde yaşıyoruz ama suyu içmek yasak. Evimizin önündeki küçük alanı suladığımız için 5'er bin lira ceza yedik" dedi.

Vatandaşlar, Çatalan Barajı'nın yanı başında yaşamalarına rağmen yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Süleyman Güngör, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Karayusuflu, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Engelli vatandaşa ASKİ'den fazla su kullandın cezası - Son Dakika

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