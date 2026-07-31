Ereğli'de Alkol Tüketimine Yasak
Zonguldak Ereğli'de liman bölgesinde alkol tüketimi yasaklandı; kurallara uymayana ceza uygulanacak.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan balıkçı barınağı ve liman bölgesine, alkol tüketiminin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları asıldı.
S.S. Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi tarafından liman içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen tabelalarda, "Bu alanda alkol içmek yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kooperatif yetkilileri, uygulamanın liman bölgesinde düzenin sağlanması, çevrenin korunması ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
Yetkililer, yasağa uymayan kişiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirirken, vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymaları istendi.
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