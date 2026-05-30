Erzincan\'da Allı Turnalar Gözlemlendi

30.05.2026 12:49
Nesli tükenme tehlikesindeki allı turnalar, Erzincan Ekşisu Sazlıkları'nda doğal yaşam alanında görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan allı turnalar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi.

Erzincan'da yürütülen karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları kapsamında takip edilen türler arasında yer alan turnalar, Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda doğal yaşam alanlarında gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP), popülasyonlarının korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Ulusal Turna Eylem Planı doğrultusunda Türkiye genelinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Kuluçkaya yatma, kışlama ve göç dönemlerinde konaklama alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da incelemeler gerçekleştirildi.

Göç, gurbet ve hasret temalı türkülere ilham veren turnalar, sulak alanda beslenirken ve eşleriyle birlikte dolaşırken görüntülendi. Turnaların zaman zaman sergilediği hareketler ise doğada renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzincan'da kaydedilen turnaların videosunu sosyal medya hesabından " Turnaların eğlenceli dansı doğaya ayrı bir renk kattı" notuyla paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

