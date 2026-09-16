Erzincan\'da çiftçilere saha desteği sürüyor, uzmanlar bitki gelişimini inceliyor

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik sahada teknik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Üreticilerin talepleri doğrultusunda Enstitü konu uzmanlarınca gerçekleştirilen saha incelemelerinde bitkilerin gelişim durumları değerlendiriliyor, karşılaşılan sorunlar ve olası nedenleri belirleniyor.

Çiftçilere gerekli müdahale ve uygulamalar konusunda rehberlik edilirken, sulama, gübreleme, bakım ve yetiştiricilik uygulamalarına ilişkin tavsiyelerde bulunuluyor.

Çalışmalarda ayrıca üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik öneriler çiftçilerle paylaşılıyor.

Enstitü Müdürlüğünden yapılan açıklamada, araştırmaların önemli çıktılarından birinin bilimsel bilginin sahada üreticiye ulaştırılması olduğu belirtilerek, uzmanlık ve üretici tecrübesinin bir araya getirilmesiyle tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sunulmaya devam edileceği ifade edildi.