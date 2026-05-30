Erzincan'da Dolu ve Heyelan Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Erzincan'da Dolu ve Heyelan Ulaşımı Aksattı

30.05.2026 07:57
Erzincan'da dolu yağışı ve heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Özellikle Erzincan-Kelkit kara yolunda etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı bazı araçlarda maddi hasara yol açarken, sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara yöneldi.

Öte yandan yağışın ardından Erzincan- Kemah kara yolunda heyelan meydana geldi. Ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu.

Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Erzincan, Ulaşım, Kemah, Yaşam, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
