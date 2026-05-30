Erzincan\'da Dolu ve Heyelan Ulaşımı Aksattı

Erzincan'da etkili olan dolu yağışı ve heyelan, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Özellikle Erzincan-Kelkit kara yolunda etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı bazı araçlarda maddi hasara yol açarken, sürücüler araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara yöneldi.

Öte yandan yağışın ardından Erzincan- Kemah kara yolunda heyelan meydana geldi. Ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu.

Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılırken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZİNCAN