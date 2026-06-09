Erzincan\'da uçkunla mücadelede ikinci etap başladı

Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen çevre ilaçlama çalışmalarının ikinci etabı kapsamında karasinek ve sivrisineklere yönelik açık alan ilaçlama faaliyetlerine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda uygulanıyor.

Mücavir alan içerisinde bulunan 73 mahallede sürdürülecek ilaçlama faaliyetlerinin, hazırlanan program doğrultusunda eylül ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve yaz aylarında artış gösteren haşere yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilerek, ekiplerin mahallelerde düzenli ilaçlama çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Belediye ekiplerinin, yaz dönemi boyunca karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla sahadaki çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. - ERZİNCAN