Erzincan'da kış hazırlığı için salçalık domates ve kapya biber tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da kış hazırlığı için salçalık domates ve kapya biber tezgahlarda yerini aldı

Erzincan\'da kış hazırlığı için salçalık domates ve kapya biber tezgahlarda yerini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da eylül ayıyla birlikte kış hazırlıkları hızlandı; salçalık domates 70-100 lira, kapya biber 75 liradan satışa sunuluyor. Pazarcı esnafı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle satışların iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş beklemediklerini belirtti.

Erzincan'da eylül ayının gelmesiyle kış hazırlıkları hız kazanırken, salça yapımında kullanılan domates ve kapya biberler pazar tezgahlarında yerini aldı.

Hasat sezonunun başlamasıyla kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, salça, konserve ve kurutmalık ürünler için pazar yerlerine yöneldi.

Kentte salçalık domatesin kilogramı 70 ila 100 lira, kapya biberin kilogramı ise 75 liradan satışa sunuluyor.

Pazarcı esnafı, salçalık domates ve kapya biber fiyatlarının geçen haftayla aynı seviyede olduğunu, önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş beklemediklerini belirtti.

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Mücahit Ayan, vatandaşların salçalık ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Satışların beklentileri doğrultusunda iyi olduğunu belirten Ayan, "Şu an için memnunuz, satışlarımız iyi. İnsanlar salçasını yapıyor, kurusunu yapıyor, konservesini yapıyor. Vatandaş yoğun göründüğü gibi. Alışverişler güzel ve sıkıntı yok şu an için." dedi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Eylül, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da kış hazırlığı için salçalık domates ve kapya biber tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Bitlis Hizan’da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü Bitlis Hizan'da silah bakımı yapan babanın silahı kazara ateş aldı, oğlu öldü
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş’ten acı haber Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Güneş'ten acı haber
İran’dan İsrail’e 4 cepheli saldırı planı iddiası Hepsi aynı anda vuracak İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

08:11
Arda Turan’ı çıldırtan pozisyon Spiker kahkahalara boğuldu
Arda Turan'ı çıldırtan pozisyon! Spiker kahkahalara boğuldu
07:53
Okulun yanı başında skandal görüntü Kimseye aldırış etmediler
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
07:47
’Mankenler Kraliçesi’ydi Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
07:18
Almanya’da siyasi deprem Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
Almanya'da siyasi deprem! Seçimin ardından bu görüntü yeniden gündemde
06:38
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar 10 gün sonra mucize yaşandı
Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 08:17:18. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da kış hazırlığı için salçalık domates ve kapya biber tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement