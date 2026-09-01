Erzincan'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Sundü - Son Dakika
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Erzincan'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Sundü

Erzincan\'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Sundü
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Sağanak yağışla birlikte Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı, görsel bir şölen oluştu.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar görsel şölen sundu.

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kenti adeta gündüze çevirdi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar, şehir genelinde görsel bir şölen oluşturdu.

Şiddetli yıldırımlar, yer yer elektrik kesintilerine neden olurken fotoğraf severler bu doğa olayını hem hayranlıkla izledi hem de kameraları ile kayıt altına aldı.

İHA muhabiri Adem Küçükkaya'da objektifini gökyüzüne çevirerek şimşeklerin oluşturduğu eşsiz manzarayı görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Sundü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Şimşek ve Yıldırımlar Görsel Şölen Sundü - Son Dakika
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