Erzincan\'da turizm sektörü masaya yatırıldı; 2027 yılı hedefi belli oldu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, kentte turizm ve konaklama sektörünün mevcut durumunun değerlendirildiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, ilgili kurumların yöneticileri, otel işletmecileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Erzincan'ın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, konaklama sektörünün mevcut durumu ve sektörün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, 2027 yılının Erzincan'da "Doğa ve Su Sporları Yılı" ilan edilmesi, otel işletmecilerini bir araya getirecek bir dernek kurulması ve mevcut konaklama kapasitesinin artırılması konuları değerlendirildi.

Kamu kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de ele alındığı toplantıda, kente gelen ziyaretçilerin Erzincan'dan memnun ayrılması amacıyla hizmet sektöründe samimiyet, güler yüz ve misafirperverliğin ön plana çıkarılması gerektiği belirtildi.

Vali Aydoğdu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Erzincan'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, Ergan Dağı ve turizm tesisleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, kentin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması ve yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla kamu, özel sektör ve diğer paydaşlarla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Turizmin ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra istihdam ve kentin tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, toplantıya katılan sektör temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.