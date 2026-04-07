Erzincan'da Üreticilere Zirai Don Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Üreticilere Zirai Don Uyarısı

Erzincan'da Üreticilere Zirai Don Uyarısı
07.04.2026 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Tarım Müdürlüğü, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında zirai don riski için uyardı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticilere zirai don uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında ülkenin bazı bölgelerinde görülecek hava koşullarının tarımsal faaliyetler açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ve olası kayıpların en aza indirilmesi amacıyla üreticilerin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almasının önem taşıdığı vurgulandı.

Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerin, hasar tespit çalışmaları için bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, tarım sigortası bulunan üreticilerin ise hasar ihbarı için TARSİM kanallarına başvurmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da üreticilerin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Erzincan, Tarım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:29:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.