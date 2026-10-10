Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağını Canser Atilla 10 gün erken yaptı - Son Dakika
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Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağını Canser Atilla 10 gün erken yaptı

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Erzincan Ergan Dağı\'nda sezonun ilk kayağını Canser Atilla 10 gün erken yaptı
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Erzincan Ergan Dağı'nda 2026-2027 sezonunun ilk kayağı 9 Ekim'de yapıldı. Antrenör Canser Atilla, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı 3 bin 100 rakımlı bölgede geçen yıla göre 10 gün erken kayak yaptı.

Erzincan'ın önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, 2026-2027 kayak sezonunun ilk kayağı 9 Ekim'de yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı'nın 3 bin 100 rakımlı bölgesinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasıyla sezonun ilk kayak deneyimini gerçekleştirdi.

Geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekim'de yaptığını belirten Atilla, bu yıl 10 gün daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ergan Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken, sezonun ilk kayağının yapılması kış turizmi açısından da heyecan oluşturdu.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıErzincanTurizmÇevreSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağını Canser Atilla 10 gün erken yaptı - Son Dakika
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